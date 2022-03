Geiner Segura explota: “Yo a ese árbitro no lo quiero más pitándole al Cartaginés”

Tras el empate entre la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Club Sport Cartaginés, que terminó lleno de polémica, Geiner Segura explotó contra el arbitraje de Josué Ugalde y sus compañeros.

Cuatro tarjetas rojas mostró Ugalde durante el compromiso, tres de ellas en contra de los brumosos. Paolo Jiménez, Diego Sánchez y Luis Diego Quirós, quienes se fueron expulsados del compromiso.

“Yo a ese árbitro no lo quiero más pitándole al Cartaginés. No lo quiero, que manden una carta, cuando le pita a Cartaginés siempre pasa lo mismo”, sentenció Segura en conferencia de prensa.

“Ellos se pueden equivocar, pero este es un partido que tiene que darle manejo. Los árbitros están en un torneo muy competitivo porque se juegan muchas cosas, entonces tiene que haber árbitros de jerarquía que sepan manejar encuentros porque vamos a terminar todos los partidos así”, agregó el timonel.

Más allá de las decisiones del cuarteto presente en el estadio Chorotega de Nicoya, Segura destacó que el punto es valioso para ellos por las circunstancias que se dieron durante el juego. Incluso, afirmó que tuvieron que recurrir a la pérdida de tiempo.

“Que no me vengan con versos, ninguno de mis colegas cuando ven un partido de estos que se tiene que hacer tiempo, porque todos lo hacemos. Que no vengan a hablar cosas porque esos es mentiras”, manifestó con vehemencia.

El Club Sort Cartaginés llegó a 17 untos en la tabla de posiciones con un +3 en el gol diferencia.