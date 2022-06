Geiner Segura: "Estoy muy molesto porque nos condicionaron"

Muy enfadado con la actuación del arbitraje Adrián Chinchilla, pues a su criterio dejó de pitar un penal a favor del Cartaginés y perdonó una roja a la Liga, así se mostró el técnico brumoso Geiner Segura, tras el empate sin goles en el juego de ida de la final de fase del Clausura 2022.

“Estoy muy molesto. Hoy no ganamos porque nos condicionaron. Hay un penal y una expulsión lógica y en una final eso marca mucha diferencia. Es lo único que podemos decir de esa parte”, comenzó explicando Segura.

“Vamos a ir condicionados a la Liga, pero me parece que no es justo. Esa jugada puede marcar muchas cosas, vamos a ir a la Liga a buscar el partido, lo vemos abierto. Vamos con mucha ilusión”, expresó el entrenador blanquiazul.

Sobre el partido, Geiner indicó que llevaron el peso del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero que la jugada de penal que no pitaron les perjudicó por completo.

“Tuvimos el peso del juego, Alajuelense se estructura muy bien, entonces a veces cuesta mucho. El equipo hizo lo posible, es una final, se juegan muchas cosas. Hay una jugada muy puntual donde el Cartaginés sale perjudicado, en el contexto del juego fue muy parejo”, añadió.

También indicó que las finales suelen ser así de cerradas y vislumbra un partido similar para el próximo jueves en el Morera Soto.

“Determina mucho lo que nos estamos jugando. Se juega mucho al error. Las finales así son, no veo finales tan abultadas. Me hubiera gustado salir ganando 1-0, pero no se dio. El equipo ha dado muestras de que puede pelear”, indicó.

Cartaginés visitará el próximo jueves el Morera Soto para disputar el juego de vuelta de la final de segunda fase a las 8 p. m.

Los manudos buscarán un triunfo para coronarse automáticamente campeones nacionales, mientras que los brumosos buscarán alargar la serie a una Gran Final Nacional.