Geiner Segura estalla contra el arbitraje desde la primera fecha

El técnico de Cartaginés, Geiner Segura, no tuvo reparo en criticar al arbitraje desde la primera fecha del Clausura tras la derrota 3-2 ante Guadalupe.

El silbatero central, Raúl Eduarte, mostró 16 cartulinas amarillas y cuatro rojas (William Quirós, Diego Sánchez, Geiner Segura y Eduardo Juárez).

En criterio de Segura fueron muchas amonestaciones, incluso "perdió la cuenta". Además, cuestionó también la actuación del cuarto árbitro Ricardo Montero.



"Perdimos un juego por principios circunstanciales que están fuera de nuestro control. Si van a poner un árbitro joven que se equivoque él, pero prácticamente lo guerreó el cuarto árbitro (Montero). Las tarjetas que sacó fueron todas sacadas por el cuarto árbitro. Yo no sé si él como central hubiera mostrado tantas tarjetas. Es una exageración, no sé cuántas fueron", dijo Segura.

El timonel reveló que conversó con el propio Montero, pero este le hizo ver que el cuarteto arbitra era un equipo.

"Son un equipo, pero quién es el de autoridad en el juego, termina siendo él el que pita todo, no me parece justo porque vinimos hacer un buen juego, pero no se vale así", añadió.