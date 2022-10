Geiner Segura en Cartaginés: De un campeonato a tiempos turbulentos

Por Adrián Fallas | 12 de octubre de 2022, 12:27 PM

Este miércoles Cartaginés anunció la salida de Geiner Segura del equipo, meses después de ayudar a los brumosos a terminar una racha de más de ocho décadas sin un título nacional.



El paso de Segura por la Vieja Metrópoli dejó una alegría inmensa para la feligresía blanquiazul, pero también hubo situaciones complicadas, a continuación, un recuento.

16 de abril 2021: Segura deja su puesto como asistente de Alajuelense.

20 de abril 2021: Cartaginés anuncia a Segura como su nuevo técnico. "Estamos totalmente comprometidos con este proyecto", dijo en aquel momento, cuando los brumosos eran cuartos en el Clausura 2021.

Ese mismo día, el presidente Leonardo Vargas fue muy claro sobre lo que se espera del timonel.

“Estoy convencido de que nos acerca a nuestras metas y objetivo”, dijo el directivo y añadió que al entrenador se le pide “el campeonato, eso no es negociable, el esfuerzo de obtenerlo”.

16 de enero 2022: Segura aseguró que el Apertura 2022 tenía una presión extra para su equipo.

"Creo que al no haber logrado el objetivo el torneo anterior, que yo mismo dije que fue un fracaso, este campeonato se nos hace más exigente. Tenemos un buen plantel, un equipo para pelear, tenemos para consolidarnos en la posición que queremos", afirmó Segura.

12 de mayo 2022: Cartaginés iba de camino a semifinales del Clausura 2022, pero la temporada había sido inconstante para su equipo.

“Eso siempre ha costado acá, era una de las metas del equipo. Está la otra meta cuando salimos que no hemos sido tan fuertes. Necesitamos mejorar eso, pero dentro de esa inconstancia también hay una constancia de este equipo, que siempre ha estado en zona de clasificación”, destacó el técnico.

15 de mayo 2022: Tras la derrota del Club Sport Cartaginés contra Jicaral (4-3), el jerarca del equipo brumoso arremetió fuertemente en contra del trabajo de Segura.

“¿Quién es el responsable de esto? El cuerpo técnico que ‘ni fu ni fa’, tengo que decirlo. No nos va a alcanzar, probablemente Heredia nos va a meter cuatro”, comentó Vargas en Radio Cartago.

19 de mayo 2022: La dirigencia trae ayuda para Segura, en medio de la preparación antes de las semifinales.

El club anunció que tanto Mauricio Wright, como Greivin Mora, se unen para reforzar el cuerpo técnico de Geiner Segura.

"Ellos se unirán de inmediato a los trabajos del primer equipo.

Wright estará por segunda ocasión en nuestro equipo. Por su parte, Mora es un técnico joven formado en nuestra casa y que tiene gran recorrido en Liga Menor", informó el club en sus redes sociales.

Ese mismo día, Vargas aseguraba que quería a Geiner como técnico dos torneos más.

6 de julio 2022: "Pude tomar otras decisiones, aguanté y acá estamos celebrando", comentó el estratega tras la consecución del título nacional.

25 de setiembre 2022: Tras un Clausura que dejó a los blanquiazules en el último puesto del grupo B del Apetrtura 2022 y sin posibilidad de defender el título, esto dijo Segura tras empatar con Santos.

"Yo no hubiera jugado el Torneo de Copa y hubiera mandado al equipo base a descansar. No teníamos que haber jugado ese torneo y le teníamos que dar descanso a los muchachos. Irle dando vacaciones a unos y luego a otros. Yo hablo con colegas y escucho mucho. Una conclusión que yo he conversado es que si todo comenzara de cero, yo no hubiera jugado ese torneo o enviar un equipo secundario", comentó Segura, quien se mostró autocrítico y con buen verbo para analizar la campaña blanquiazul.

12 de octubre 2022: Geiner Segura pierde su puesto como entrenador del Cartaginés.

"Nosotros hicimos un análisis una vez finalizado el torneo y tomamos la decisión de conversar con Geiner y acordar que de parte nuestra había llegado a un ciclo y es una decisión que toma el Cartaginés", mencionó el gerente general del equipo, Leonardo Vargas Masís.