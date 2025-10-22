Geancarlo Castro: De debutante a héroe del Cartaginés

Imagínese debutar con su club tras una larga lesión y tres minutos después lograr el gol del triunfo.

Esto le sucedió este martes a Geancarlo Castro, lateral del Cartaginés que por primera vez saltó al terreno de juego con la blanquiazul, pese a llegar ya varios meses atrás.

El futbolista de 23 años saltó al terreno de juego al minuto 87 como variante y en el 90+1’ se encargó de marcar de cabeza el gol del triunfo (1-0) ante Motagua por el repechaje de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Castro estuvo un breve periodo con Alajuelense, donde trabajó con el técnico Andrés Carevic, pero este torneo fichó por los brumosos, pero las lesiones lo tenían al margen.

“Geancarlo llegó sobre la marcha, se estaba recuperando de una lesión, de a poco se fue integrando y le tocó la posibilidad de entrar en el primer partido con nosotros, además de que le tocó hacer el gol. También es un jugador que conozco de hace mucho tiempo en La Liga, que lo tuve de muy chico, sé las características, sé lo que nos puede dar”, declaró el estratega a Teletica Radio.

Ya en declaraciones con la cadena ESPN, el joven lateral se mostró incrédulo ante su debut como héroe de los cartagineses.

“Muy feliz por el gol, vengo llegando al equipo, vengo a aportar y hoy gracias a Dios se me da el gol, lo hablé con mi familia, lo declaré y acá quiero destacar el esfuerzo del equipo para sacar esta ventaja”, declaró.

🗣️"NUNCA NOS DIMOS POR VENCIDOS"🔥



Giancarlo Castro tras el gol con Cartaginés⚽️



📺 No te pierdas #SportsCenter Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/mzl91nCBPx — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 22, 2025

Además, mencionó que él atrajo su debut y su anotación desde ese día por la mañana.

“Cuando me levanté le pedí a Dios una oportunidad para jugar y él me la dio y cuando estaba en el calentamiento pedía una oportunidad a mí mismo para jugar y gracias a Dios se nos dio”, mencionó.

Ahora los brumosos trabajarán para sacar el partido del Apertura 2025 ante Herediano para enfocarse en el juego de vuelta ante Motagua el próximo martes en Tegucigalpa.