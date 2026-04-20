¡Fuerte castigo! Yael López fue sancionado con seis partidos y ₡2 millones

El defensor de Cartaginés, Yael López, fue sancionado con seis partidos y ₡2 millones, luego de salir expulsado al finalizar el compromiso ante Liberia (1-0).

Estas son las sanciones que impuso el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol tras la jornada 16.



Club Sport Cartaginés



Sancionar al jugador Yael Andrés López Fuentes con seis partidos de suspensión y una multa de ₡2,000,000.00 al ser la primera vez en la temporada que participa en una agresión, pelea o riña, golpea de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo a un jugador, aun cuando no lo lesione.



Sancionar al jugador Cristopher Nuñez González con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



Municipal Liberia



Sancionar al club con una multa de ₡562,500.00 al ser la tercera vez que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



Sancionar al jugador Christian Reyes Alemán con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



Guadalupe FC



Sancionar al jugador Kenneth Geovani Guzman Sánchez con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



Puntarenas FC



Sancionar al club con una multa de ₡805,000.00 desglosada en:



₡300,000.00 al ser la primera vez en la temporada que incumple al no ubicar en el partido las vallas físicas o electrónicas, como lo establezca en el Reglamento Comercial.

₡105,000.00 al ser la primera vez en la temporada que un camarógrafo fueren objeto de agresiones verbales e insultos por parte de aficionados en las instalaciones deportivas.

₡400,000.00 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, en este caso silbatos.

CS Herediano



Sancionar al jugador Darril Yorel Araya Samuels con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



AD San Carlos



Sancionar al jugador Emmanuel Hernández Porras con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.



Liga Deportiva Alajuelense



Sancionar al club con una multa de ₡400,000.00 y advertencia de reducción del aforo en un 20% para el próximo partido de local al ser la primera vez en la temporada que se ve el ingreso de objetos no permitidos, en este caso pólvora.



Deportivo Saprissa



Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.