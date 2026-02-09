Fernán Faerron tuvo su debut con Cartaginés y volvió a jugar siete meses después

Siete meses después, el defensor Fernán Faerron volvió a disputar un partido de Primera División luego de un periodo fuera de las canchas.

El defensor ingresó de cambio en el tiempo añadido en la victoria 1-0 ante Pérez Zeledón.

Apenas si tocó bola, pero Faerron volvió a pisar un terreno de juego luego de su último partido el pasado 24 de julio del 2025 con el Herediano.

Luego de ahí, el futbolista pidió la salida del club rojiamarillo en búsqueda de nuevos horizontes y aunque muchos lo colocaban en el fútbol extranjero para este mercado, el futbolista terminó firmando con el Cartaginés por este certamen.

Para el técnico del Cartaginés, Amarini Villatoro, el jugador se adapta bien, pese a tener apenas una semana en la institución.

“Fernán es un muchacho que nos puede aportar mucho. Tiene jerarquía, personalidad, es un jugador de Selección y es diferente. Se adapta bien al grupo y viene bien. Por lo que viene para nosotros, queríamos verlo, porque hemos recargado mucho a Marcelo Pereira y a Diego Mesén. Necesito tener rotación. Fernán está bien y se ve maduro en su personalidad“, destacó el estratega guatemalteco.

El regreso de Fernán Faerron pic.twitter.com/4Hn6aEUatt — TD Más (@tdmascrc) February 8, 2026

Será hasta en los próximos partidos que se comience a notar cuál será el rol de Faerron dentro del Cartaginés.