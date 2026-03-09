Fernán Faerron sobre arbitraje: "Me parece que algo raro está pasando"

El defensor de Cartaginés, Fernán Faerron, catalogó de "temas externos" lo que sucede en el arbitraje, pero no ocultó su molestia al manifestar que "a mí sí me parece que algo raro está pasando".



Faerron conversó con Teletica Deportes Radio luego del triunfo 3-2 ante Herediano.

"Era vital sacar los tres puntos en casa, la clasificación se saca en casa. Nos vamos contentos y un poco molesto con las situaciones externas que pasaron", dijo Faerron.

Al ser consultado por el arbitraje, Fernán respondió: "Lo que hablamos es que este tipo de cosas nos tiene que dar más fuerza, garra y coraje para sacar los partidos. A mí sí me parece que algo raro está pasando, hay jugadas en el área que nos hacen a nosotros y ni se revisan y hay otras que intentan revisar de más".

El zaguero externó que "le preguntan al cuarto árbitro qué se revisa y ni él sabe, pasan cosas extrañas, pero lo hablamos y nos puede dar más fuerza para sacar los partidos"

También, al futbolista se le preguntó si miden diferente al Cartaginés y respondió: "Es complicado, obviamente por algo tienen sus reglas de que no se puede hablar, pero es muy frustrante el sacar los puntos, no quiero decirlo, con esos temas externos, siento que nos miden diferente. En San Carlos nos mandan un novato que se va con la presión de la afición, hoy (ayer) nos mandan una persona que vive en el Puerto, que es del Puerto, nacido en el Puerto, es complicado, pasan cosas muy extrañas al rededor".

El jugador no se quedó callado y por el contrario también criticó el tema de la calendarización de partidos.

"Es lo mismo que hablamos, hay muchas cosas que hacen a conveniencia, jugar un partido con 46 horas, luego de un viaje de cinco horas, no es lógico ni sano para el futbolista, van a venir lesiones, desgarros, lo que sea, hay que aprovechar la semana larga que tenemos", concluyó.