Fernán Faerron habla sobre su futuro en Europa

El defensor Fernán Faerron, quien llegó al Club Sport Cartaginés ya empezada la campaña, sabe que su futuro está en otras latitudes.

“Agradecido con Cartaginés porque me abrieron las puertas y luego a Europa”, detalló el futbolista.

“Tiene un acuerdo cerrado con un club en Europa”, informó la empresa No Limits & Belhasa Sports el pasado 27 de enero.

Por el momento queda por revelarse su destino, mientras que con los brumosos el zaguero ha demostrado su buen nivel.

Este miércoles, ante el Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones Concacaf, Faerron tuvo la obligación de marcar a una leyenda: el alemán Thomas Müller.

“Thomas Müller es un jugador de mucha calidad al que, si se le da espacio, te liquida, pero supimos controlarlo”, acotó tras el empate con los canadienses.

Ahora Cartaginés viaja a Vancouver con una serie que está abierta y que los clasifica hasta empatando con goles.