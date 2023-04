Federación solicita que se investigue suspensión del partido Grecia-Cartaginés

El presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, lució molesto, luego de la suspensión del partido.



Vargas afirmó que no puede ser que el estadio Fello Meza no tenga el aval para ser utilizado y sí otros recintos que desde su óptica no cuentan con condiciones para albergar encuentros.



"Esto terminó dándome la razón que sí es político lo que le pasó a Cartaginés, y que ya nos ha pasado varias veces, y que siempre son los mismos los que hacen el mismo daño", comentó Vargas a la transmisión de FUTV.



Y agregó: "No es una situación reglamentaria, si fuera así, esta cancha no la avalan. La cancha de Limón no podrían avalarla tampoco y la avalaron para jugar. Sí, es una situación política para que en unos lados se den unas cosas y en otros, otras".