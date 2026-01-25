Deportivo Saprissa
Estos son los partidos de este domingo
Vea aquí la programación de los juegos que faltan de la cuarta fecha del Torneo de Clausura.
Luego del empate sin goles en el juego Puntarenas ante Guadalupe y el triunfo Alajuelense contra San Carlos (1-0), este domingo continúa la acción de la fecha cuatro del Torneo de Clausura.
Liberia recibirá a Herediano este domingo a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Además, para las 6 p. m. jugarán Saprissa y Cartaginés en La Cueva.
La jornada finalizará este lunes a las 8 p. m. con la visita de Sporting FC a Pérez Zeledón.