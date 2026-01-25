Estos son los partidos de este domingo

Luego del empate sin goles en el juego Puntarenas ante Guadalupe y el triunfo Alajuelense contra San Carlos (1-0), este domingo continúa la acción de la fecha cuatro del Torneo de Clausura.

Liberia recibirá a Herediano este domingo a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Además, para las 6 p. m. jugarán Saprissa y Cartaginés en La Cueva.

La jornada finalizará este lunes a las 8 p. m. con la visita de Sporting FC a Pérez Zeledón.