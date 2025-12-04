Estas son las sanciones que recibieron Cartaginés y Alajuelense tras los incidentes del domingo

La Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol decidió sancionar tanto al Cartaginés como a Alajuelense tras los incidentes presentados el pasado domingo en el Fello Meza.

Una fuerte entrada del bromoso Diego Mesén, con su posterior expulsión provocó dentro de la zona mixta un altercado que se calentó hasta en los camerinos.

Según el informe del Comisario, se desprende que el gerente deportivo del Cartaginés, David Vargas Masís, golpeó a un funcionario no identificado de Alajuelense en respuesta de un golpe proporcionado por este.

“Esto provocó un altercado entre jugadores y administrativos de ambos equipos, en donde el Comisario no pudo identificar con nombres y apellidos a los participantes en el conflicto”.

Ante esto, las sanciones fueron las siguientes:

“Al gerente deportivo del Club Sport Cartaginés, David Vargas Masís, con una suspensión de cuatro partidos y una multa de ₡500,000.00 de conformidad con el artículo 38 inciso 2) al ser la primera vez en la temporada que golpea a una persona de las contenidas en el artículo 3. “No se logra identificar fehacientemente la identidad de las personas involucradas en la agresión, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 con respecto a autores no identificados y lo establecido en el artículo 38 inciso 2, se sanciona tanto al Club Sport Cartaginés como a la Liga Deportiva Alajuelense con una multa de ₡500,000.00”.





El resto de sanciones de la jornada 17 quedaron de la siguiente manera:

Deportivo Saprissa

Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.

Liga Deportiva Alajuelense

Sancionar al club con una multa de ₡375,000.00 al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.

Sancionar al jugador Alexis Yohaslin Gamboa Rojas con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.

Sancionar al jugador Rashir Parkins Harris con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al asistente técnico Omar Royero Gutiérrez con un partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con el artículo 34 al ser la primera vez que acumula dos tarjetas amarillas en un mismo partido.

Sancionar al jugador Diego Armando Mesén Calvo con dos partidos de suspensión y una multa de ₡250,000.00 de conformidad con el artículo 37 inciso 3) al ser la primera vez que realiza una entrada con uso de fuerza excesiva.



