Estas fueron las frases más picantes que dejó Mario García en su paso por Cartaginés

Por José Fernando Araya | 2 de abril de 2024, 20:58 PM

Duró tres meses, sus ideas nunca se acomodaron y renunció a su cargo en tres ocasiones, pero en ninguna se lo aceptaron.

El técnico Mario García dejó de ser el estratega del Cartaginés tras sumar nueve partidos sin ganar y dejar en una completa crisis futbolística como administrativa al club.

Pero el estratega en poco tiempo se convirtió en todo un personaje al dejar varias frases picantes que quedarán en la posteridad, así como dejar su puesto a disposición casi que en cada conferencia que tuvo.

Previo a enfrentar al Herediano.

“Yo le iba a Herediano (ante Toluca), pero eso no quiere decir que no sienta esa rivalidad, y ya la siento, y Herediano no me cae bien en lo deportivo”.

Tras caer ante Herediano a inicios de marzo.

“Yo no soy medias tintas, si no les gusta esta idea, listo... somos amigos. Si no hay convencimiento, qué caso tiene que esté uno aquí".

Tras sumar tres partidos sin victoria y caer con uno menos ante San Carlos.

“Es culpa mía. No hemos entrenado jugar con 10 al minuto 8 o 10. ¿Qué pasó? Pues que jugamos con uno menos y es culpa mía no entrenarlo y que no me entendieran los muchachos que podemos atacar con uno menos”.

Tras perder ante Sporting FC renuncia por segunda vez, pero no se la aceptan.

"Sí, cuántas derrotas más, esto ya hace daño, yo no quiero hacerles daño a los muchachos, estoy agradecido con ellos, hay buena experiencia. Dejo cosas positivas, el equipo está como un avión, corren y meten sin problema, están para competir. Alguien tiene que pagar por esto, hay gente muy cómoda en el club, pero yo no".

Tras sumar un empate en casa ante Puntarenas FC.

“Llevo tres semanas que me quiero ir caminando para la casa, se me cae la cara de vergüenza, vengo de México, de ser el mayor ganador en donde competía, no es fácil”.

Tras perder ante Saprissa.

"Ya mejor ni hablo, es puro pretexto lo que pueda decir, no sé qué decir, merecíamos ganar, todo esto da coraje, ya me cansé de pedir disculpas, el que pierde apesta y yo apesto. No quiero ver la tabla de posiciones".

"Saprissa es una gran institución, un gran rival, con grandes jugadores y una muy buena dirección técnica pero hoy (miércoles) no ganaron por fútbol".

Polémica con Marcel Hernández.

“Tengo muy buena relación con él, es un profesional, entrena, pero fue una decisión técnica hacia el futuro, no sé si vayamos a sostenerla o no, no es un tema de disciplina o deportivo, es un tema pensando sobre el futuro de lo que viene para el club, cómo se irá a rearmar”.

Tras caer ante Grecia.

"Me ofrecí en irme 800 veces, necesitamos renovar aires, es parte del fútbol, es una realidad, quizá si me hago a un lado los jugadores se liberan, es mejor y lo entiendo".

Dardo al fútbol tico…