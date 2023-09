¿Estará Cartaginés en la próxima edición de Los 90 Minutos por La Vida?

18 de septiembre de 2023, 8:59 AM

La participación de Cartaginés en la próxima edición de la cuadrangular Los 90 Minutos por La Vida no está asegurada.

"Vamos a tomarnos el tiempo necesario para explicarlo porque no es tan simple. Estamos bastante dolidos y apenados porque es una cuestión social y creo que la cosa se está yendo por otro lado. Es un tema bastante delicado", expresó Vargas en los micrófonos de Teletica Deportes Radio. Y agregó: "Hicimos un comunicado donde explica que a mi papá (Leonardo Vargas) se le estuvo llamando no sé por cuánto tiempo y él nunca tuvo una notificación. Yo sí, asumo la responsabilidad del tema".

El administrativo explicó que asumía la responsabilidad del caso y que "en su momento" van a presentar su punto de vista sobre este tema.



"A mí me contactan, me dicen que el jugador tiene que presentarse en equis fecha, nosotros ese día llegamos a las 2 a. m. de Guatemala. Asumo la responsabilidad en ese tema, se me va, por así decirlo, comunicarle al jugador. En su momento vamos a presentar nuestro punto de vista y ahí todo estará claro", concluyó.