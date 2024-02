¿Está dividido el camerino de Cartaginés tras nueva derrota? Esto dice el técnico

Análisis: Con cuatro partidos de visita revientas hasta Guardiola, tenemos una distracción y nos meten un gol. El esfuerzo de los muchachos y la intención sí está. Quizás yo llegué un fútbol donde necesito más tiempo. Es un castigo muy duro para lo que intentamos. A mí nunca me había pasado, es doloroso, hay que meditar qué hacer, no puede ser que una distracción te tire todo. Este es el camino, no sé si me alcance a demostrarlo. El que vio todo el juego sabe lo que estamos buscando.​