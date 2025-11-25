¿Está Cartaginés para ser campeón? Esto responde Andrés Carevic

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, expresó su satisfacción luego del triunfo ante Pérez Zeledón, resultado que asegura la clasificación brumosa a las semifinales del Torneo de Apertura 2025.

El estratega no ocultó su orgullo por el desempeño del plantel y el cumplimiento de los objetivos trazados.

Carevic aseguró sentirse “contento y muy agradecido” con sus futbolistas, destacando que se han alcanzado metas importantes durante el semestre. “Se han logrado los dos objetivos: no solo clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf, sino también entrar a semifinales. Todo el mérito es para nuestros jugadores”, afirmó.

El entrenador fue claro en que mantiene la mirada en el paso a paso y evita proyectarse más allá de lo inmediato o bien pensar en un título con los brumosos.

“Yo nunca voy más allá; el primer objetivo es estar entre los cuatro y después iremos partido a partido. Venimos haciendo un torneo muy competitivo a pesar de todas las lesiones. Ahora toca descansar, recuperar y pensar en el partido ante La Liga el domingo. El siguiente partido siempre es el más importante”, subrayó.

Carevic también consideró que el reciente parón del campeonato favoreció al equipo. “A nosotros el parón nos vino muy bien: primero para recuperar jugadores y luego para trabajar. Fue una genialidad que el torneo estuviera detenido 22 días. Cuesta volver a la fluidez después de no jugar tanto”, explicó.

Sobre el rendimiento en la jornada, admitió que el inicio del encuentro fue complicado. “El partido ante La Liga fue muy duro y viajar hasta acá es muy complicado. En el primer tiempo nos costó un poco después de los dos goles, pero el segundo tiempo fue mejor y fuimos justos merecedores del triunfo”, agregó.







