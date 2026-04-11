Escándalo tras el Cartaginés-Herediano: Árbitros denuncian llantas cortadas en sus vehículos

El cuerpo arbitral que estuvo este viernes en el partido entre Cartaginés y Herediano asegura que sufrió de vandalismo en sus vehículos una vez finalizado el partido que terminó con victoria 1-2 de los rojiamarillos.

El Panel de Árbitros de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol envió un comunicado en el que condena de “manera enérgica y categórica los actos de violencia que se vienen presentando en el fútbol costarricense, los cuales atentan directamente contra la integridad, la dignidad y la seguridad del gremio arbitral”.

“El pasado 10 de abril de 2026, tras la finalización del encuentro entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano, el vehículo de uno de nuestros árbitros fue vandalizado dentro de las propias instalaciones del equipo local. “Este hecho, perpetrado mediante daños intencionales en ambas llantas traseras con objetos punzocortantes, constituye un acto grave que no solo afectó bienes materiales, sino que puso en riesgo la seguridad del equipo arbitral, obligándolo a permanecer en el recinto por un tiempo prolongado”, explica el comunicado.

Árbitros de juego denuncian llantas cortadas de sus carros tras juego en el Fello Meza

El juego entre brumosos y rojiamarillos estuvo lleno de polémica debido a una jugada de penal y un gol anulado sobre la hora a favor del Cartaginés que no fue sancionado por parte del central, Adrián Chinchilla, y que fue revisado en el VAR sin ninguna decisión, lo que provocó la molestia de los aficionados y la directiva.

Incluso, el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, el técnico Amarini Villatoro y los futbolistas alzaron la voz en contra del polémico arbitraje.

Ante esto, la Federación Costarricense de Fútbol también emitió un mensaje y llamado contra la violencia en el fútbol.

“FCRF hace un llamado nuevamente al respeto y la tolerancia entre todos los actores del fútbol, y rechaza cualquier acto de violencia dentro y fuera de los estadios a nombre de nuestro deporte.

“No existe ningún tipo de justificación a conductas agresivas y negativas que se realicen alrededor del fútbol”, afirma.

El juego estuvo rodeado de la polémica desde el arranque, ya que el Herediano denunció actos de violencia contra el autobús que los transportaba hasta el Fello Meza.



