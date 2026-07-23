En Cartaginés no le huyen a ser considerados favoritos

“Tenemos la obligación de competir, de pelear por el título. Creo que tenemos un equipo para hacerlo también”, explicó el técnico Amarini Villatoro.

“El equipo se conformó para eso, para buscar el campeonato, el título. La presión que se pueda tener es buena, ¿verdad? Es positivo que se hable bien de Cartaginés y todos tenemos que demostrar en la cancha eso de lo que se habla”, añadió Luis Flores.

Los brumosos se hicieron de los servicios de ocho jugadores. Se trata de Joaquín Alonso Hernández, José de Jesús "El Tepa" González, Joaquín Huertas (quien sufrió una lesión), Andrey Mora, Manuel Morán, Gian Mauro Morera, Luis Olivas y Mauricio Villalobos.

Estas llegadas han sido bien recibidas en el Fello Meza, donde quieren volver a pelear en lo más alto. Además, le dieron continuidad al trabajo de Villatoro.

“Siempre la continuidad va a ser muy importante, ¿verdad? Porque ya seguimos con esa idea que traemos desde el torneo pasado. Siento que tal vez el profe Amarini el torneo pasado no tuvo mucho tiempo para trabajar y ahora, para este torneo, ya tuvo una pretemporada completa con el equipo y eso también es muy bueno, muy positivo para todos nosotros, porque eso nos va a ayudar a poder implementar mejor la idea que él tenía”, añadió Luis Torres.

Villatoro destaca que el Clausura dejó buenas bases para seguir haciendo crecer el proyecto blanquiazul.

“Nos dejan los resultados y los buenos momentos que tuvo el equipo en partidos importantes, en los que creo que estuvimos a la altura, siempre fuimos competitivos. Creo que tal vez nos hizo falta gol. Ojalá podamos tener un poquito más de gol, de contundencia este torneo, y dar un pasito más del que se dio”, concluyó el entrenador de Cartaginés.