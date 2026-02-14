El mensaje del querido Max: "Cuando juega el Cartaginés… regresan hasta los que estaban extintos"
Esta fue la particular imagen del manigordo junto a sus nuevos amigos: un mastodonte y un perezoso.
El descubrimiento de restos de un mastodonte gigante y un perezoso gigante en Cartago sin duda sigue dando de qué hablar.
Incluso, ahora fue el querido personaje Max, la mascota de Cartaginés, el que les dio la bienvenida mediante este posteo.
Los brumosos jugarán ante Herediano este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado y en la tarde de este sábado.
Importante hallazgo.
Los restos óseos corresponden a una megafauna pleistocénica y fueron descubiertos en el marco de investigaciones desarrolladas por el Departamento de Historia Natural.
Se ubicaron bajo la tierra a la orilla de un río en Cartago y la búsqueda se originó a partir del reporte de un ciudadano sobre la posible presencia de los restos fósiles en una propiedad privada.
Tras la inspección técnica y los análisis correspondientes, el equipo del Museo Nacional determinó que se trataba de piezas de megafauna, lo que dio pie a una excavación y rescate de rigurosidad científica y trabajo especializado.