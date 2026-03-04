El león volvió a rugir: Alajuelense se reencuentra con la victoria

El león necesitaba con urgencia volver a rugir y lo logró. Lo hizo a costillas de un Cartaginés débil, alicaído y cansado; no es para menos, tan solo cumplió 46 horas de diferencia en relación con su último partido.

Los goles llegaron muy temprano en el triunfo de la Liga 2-0 ante los brumosos: Ronaldo Cisneros (9') y Santiago Van der Putten (13') se encargaron de reencontrar al equipo con el triunfo luego de seis largos partidos sin conocer la victoria.



Así es el fútbol, a veces tiene esas rachas... pero en tan solo 12 minutos la Liga de Óscar Ramírez volvió a ser la misma de siempre: esa que sonríe, que juega bien, que mantiene vértigo en ofensiva.

Los brumosos todo lo contrario: un equipo endeble, lejos de su mejor versión. Si bien en el complemento tuvo un poco más de posesión de pelota, ese 2-0 desde el inicio fue lapidario.

Al 80', el árbitro David Gómez fue al VAR a revisar una acción de Malcom Pilone, quien terminó con tarjeta amarilla.

Este partido fue el primero de la fecha 10 y con estos tres puntos, los campeones nacionales son sextos con 12 puntos, cuatro menos que San Carlos que es cuarto.

Por su parte, el club de la Vieja Metrópoli es tercero con 17 unidades.