"El equipo se lo merecía": Andrés Carevic tras la victoria del Cartaginés frente a Motagua

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, se mostró satisfecho con la entrega y compromiso de sus futbolistas luego del triunfo ante Motagua por el repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf.

El entrenador argentino resaltó la importancia de volver al camino de la victoria, valorando el esfuerzo colectivo de su equipo.

“Felicitar a los jugadores que vienen haciendo un esfuerzo impresionante. Es importante para nosotros volver al triunfo haciendo un gran esfuerzo, por momentos jugando bien, por momentos corriendo y defendiendo”, expresó Carevic tras el compromiso internacional.

El estratega brumoso subrayó que el Cartaginés mantiene una identidad ofensiva que busca sostener en cada encuentro.

“Tenemos una esencia muy marcada que es atacar. Llevamos la ventaja, el cero en nuestro arco y no tenemos que ver qué pasa, sino jugar como lo hicimos en casa”, comentó.

Carevic también destacó el proceso de recuperación de algunos jugadores que regresan de lesión. “Es fundamental que Cristopher Núñez y Douglas López se vayan incorporando al equipo para el cierre que viene en Concacaf y el campeonato nacional”, indicó.

El técnico explicó que durante el descanso realizaron ajustes tácticos que fueron determinantes para mejorar el rendimiento.

“En el medio tiempo ajustamos un par de detalles defensivos que ya habíamos hablado. También buscamos tomar el manejo del balón para tener el control del juego”, añadió.

Finalmente, el timonel brumoso destacó que el triunfo es un justo premio para el grupo. “Es sumamente importante porque estos jugadores se lo merecían por todo el esfuerzo. En algunos partidos no se nos daba la victoria, nos empataban en el cierre o, como contra Saprissa, perdimos en el último minuto”, concluyó Carevic.

Cartaginés viajará con ventaja para el partido de vuelta el próximo 29 de octubre a las 5:45 p. m. en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa.



