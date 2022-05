El enfado de Marcel Hernández: encaró y regañó a sus compañeros

El atacante de Cartaginés Marcel Hernández mostró toda su frustración con sus compañeros Daniel Chacón y José Luis Quirós en la derrota 3-2 ante San Carlos.

A los 81 minutos se dio la acción más llamativa del encuentro, tras un penal que le cometieron a Marcos Julián Mena, el delantero le recriminó fuerte a los futbolistas.



Según se puede apreciar en las imágenes de la transmisión de Tigo Sports, Hernández corrió a reclamarle de frente a Chacón con un evidente molestia.

Además, también se desplazó hasta donde estaba Quirós, a quien empujó y le gritó.

El volante Mauricio Montero y Diego Quirós intervinieron para calmar al cubano.

Esa molestia que externó el isleño en el terreno de juego también la señaló el propio entrenador Geiner Segura.

"Estoy sumamente molesto, en el fútbol moderno no se puede regalar un partido de esta manera. Estábamos en superioridad numérica, no fueron errores, fueron horrores. En zona de clasificación no podemos dar este tipo de ventaja", comentó Segura.