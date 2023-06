Douglas López pasó de ir al Mundial a jugar solo dos partidos completos: "Fue frustrante"

Por Daniel Jiménez | 1 de junio de 2023, 11:10 AM

La vida de un atleta de alto rendimiento está llena de retos. A veces hay alegría y en otras toca aprender de experiencias no tan positivas.

A sus 24 años, el futbolista Douglas López recibió su mayor alegría deportiva al escuchar su nombre en la lista definitiva para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Eso sí, luego de la aventura mundialista no gozó de regularidad. Solo disputó dos partidos completos con Herediano. Jugó 618 minutos divididos en 14 presentaciones.

Ahora está frente a un nuevo reto deportivo que es jugar con Cartaginés, experiencia que le trae de nuevo alegría a su carrera.

—¿Cómo se encuentra usted luego de ir al Mundial y regresar a no tener tanta regularidad?



Yo me siento tranquilo, cuando he jugado, lo he hecho bien, fueron cosas extras porque no jugué y estoy tranquilo porque di todo cuando estuve este semestre. Lo hice de buena manera cuando me dieron oportunidad, fue un tema más de entrenador y dirigencia.

—Sin afán de polemizar: ¿A qué se refiere?

Yo entrenaba bien, entrenaba fuerte, me esforzaba y no se me dieron las cosas.

—¿Cómo fue la experiencia de ir al Mundial?

Fue un sueño, ver jugadores que uno observaba en la televisión y verlos jugar en vivo como Busquets que jugaba a un toque, que sabía donde estaban los compañeros.

—¿Tras el Mundial, qué fue lo que pasó?

Estuvimos hablando con mi representante, no se concretaron dos ofertas que existieron y ahora voy a Cartaginés, creo que es un buen equipo, juega sumamente bien y la prioridad son los minutos.

Lea también Internacional Galtier confirma el "último partido" de Messi en el Parque de los Príncipes con el PSG Llegado en 2022, Galtier considera un "privilegio" haber podido "dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol".

—¿Cómo hizo para superar la parte anímica y psicológica que pudo significar ir al Mundial y llegar a tener otra realidad aquí?

Yo venía motivado, yo en el Mundial no jugué y quería demostrar aquí, venía con motivación, pero llegar aquí y no jugar fue feo, me mantuve sereno, no daba mucha importancia porque había torneo de Copa y no jugué, luego en el otro tampoco se dio regularidad, fue frustrante.

—¿Cómo se apoyó en la familia?

Ellos van a estar ahí siempre para uno, igual yo para ellos, ellos me hablaron mucho, que no me desesperara, yo estuve un mes sin jugar, que le metiera al campeonato. Desde niño han estado y siempre van a estar ahí hasta la muerte.



—¿Cómo asume el reto de Cartaginés?

Para nadie es un secreto que Cartaginés es uno de los cuatro grandes, es un reto estar ahí para ayudar para que seamos campeones, se merece otra alegría y tienen muy buenos jugadores en la planilla como Marcel Hernández, Michael Barrantes y muchos más. El equipo con Paulo Wanchope jugó muy bien.

—¿El técnico Luis Fernando Suárez habló con usted sobre esa falta de continuidad?

No hubo charlas, llegaba a veces a los partidos, pero hasta ahí, como era de saludar y ya... no hubo esa conversación.