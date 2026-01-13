Diego González está cerca de obtener la nacionalidad costarricense

El lateral izquierdo Diego González esta muy cerca de obtener la nacionalidad costarricense.

González es mexicano y llegó al país para jugar con el Herediano, posteriormente volvió al país para militar con el Cartaginés.

González conversó con el medio RM Deportes, especializado en información sobre el cuadro brumoso.

"Yo creo que es un proceso bastante avanzado desde hace unos meses metimos los papeles y nos contestaron que estaban en revisión, estamos esperando otro correo, pero eso está bastante avanzado", reveló González.

El propio jugador reveló que está casado con una tica y que aspira a tener la nacionalidad.

"Yo llegué hace bastantes años al país, la gente me trató súper bien, por eso decidí volver de Toluca, tenía contrato en Toluca y mi esposa es tica, estoy muy feliz acá por Costa Rica", añadió.

Esta es una buena noticia para los brumosos, puesto que con la nacionalización de González podría ganarse un cupo de extranjero en su plantel.