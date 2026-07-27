Desde favoritos hasta desconocidos: Estos son los rivales de los ticos en la Copa Centroamericana

Este martes se dará el pitazo inicial de una nueva edición de la Copa Centroamericana. Alajuelense, Cartaginés, Herediano y Saprissa clasificaron al torneo y esta semana comenzarán su participación.

Entre los equipos a los que se medirán hay favoritos y otros clubes poco conocidos.

Repasamos los rivales de cada uno.

Grupo A: Alajuelense

Los tricampeones debutan este miércoles a las 8 p. m. ante Xelajú.

Los guatemaltecos fueron finalistas ante los manudos en 2025 y esta será su tercera participación en la Copa Centroamericana. Sellaron su boleto al ser finalistas del Torneo Clausura 2026.

Plaza Amador, de Panamá, llega al torneo internacional por segunda vez consecutiva y viene de ganar el Apertura 2025 de su liga. Hace un año derrotó a los rojinegros.

Luis Ángel Firpo, de El Salvador, ganó el Apertura 2025 para clasificar a Concacaf. Es la segunda vez que disputa el certamen y todavía no ha ganado un solo partido.

Desde Nicaragua llega Diriangén. También ganó el Apertura y ha clasificado en tres ocasiones, además de disputar cuatro ediciones de la Copa Centroamericana. Nunca ha superado la fase de grupos.

Grupo B: Herediano

Este jueves los florenses reciben al Marathón a las 8 p. m., en un choque entre equipos de renombre. Los hondureños solo han participado en la edición de 2024.

​Antigua selló su boleto al ganar el Apertura 2025 en Guatemala. En la Copa Centroamericana fue semifinalista en 2024 y esta será su tercera participación en el certamen.

El mejor equipo nicaragüense en la historia de la Copa Centroamericana es Real Estelí, que competirá por cuarta edición consecutiva. Fue finalista en 2023 y 2024.

Alianza, de El Salvador, participó en las ediciones de 2024 y 2025. Buscará superar la fase de grupos por primera vez.

Grupo C: Saprissa

El primer escollo para los tibaseños será UMECIT FC (miércoles, 7 p. m.), un equipo poco conocido en estas instancias. Fue el segundo mejor equipo de la tabla general durante la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol y es el octavo club canalero en llegar a esta competencia.

Ante Olimpia, los morados tendrán un rival de peso y tradición en Concacaf. Será su cuarta Copa Centroamericana consecutiva y en 2025 fue semifinalista.

El mejor equipo de la tabla general de la temporada 2025-26 de la Primera División de Guatemala fue Deportivo Mixco, que debutará en esta competencia.

El debutante Alianza llega tras clasificarse como el mejor equipo de la tabla general de la temporada 2025-26 de la Liga Panameña de Fútbol.

Grupo D: Cartaginés

Los brumosos debutan este jueves ante Municipal de Guatemala, que viene de ser subcampeón del Torneo Apertura 2025. En su tercera participación buscará avanzar más allá de la fase de grupos.

Motagua suma cuatro clasificaciones consecutivas a la Copa Centroamericana. Es el equipo con más puntos en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026 de Honduras y buscará superar los cuartos de final.

FAS fue el equipo salvadoreño que más puntos sumó en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. Será la segunda vez que dispute este torneo.

Verdes disputará la tercera Copa Centroamericana de su historia y llega tras coronarse campeón del Opening Season 2025-26 de la Premier League de Belice.



