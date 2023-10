¿Cuánto tiempo más se ve Marcel Hernández jugando en Primera División?

“No me visualizo jugando cuatro o cinco años más. Todo partirá del cuerpo, como me responda o como la afición me responda, eso es una parte importante, pero me visualizo retirándome aquí ya”, expresó el histórico atacante.

Y agregó: "Me gustaría ganar tres cuatro títulos más si Dios me lo permite y que mi contribución ojalá sea con goles y asistencias, partiendo de que me cuido mucho así que espero jugar mucho".