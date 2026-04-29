Cristopher Núñez: "Ser campeón con Cartaginés es un sueño para mí"

El capitán y figura del Cartaginés, Cristopher Núñez, buscará concretar una ilusión que tiene desde niño y que se le negó hace cuatro años cuando los brumosos levantaron el título después de 81 años de sequía.

Núñez sueña con ser campeón con los colores de su equipo, el Cartaginés, algo que según él le dolió perderse en julio del 2022, pues en aquel entonces se encontraba jugando en el fútbol de Grecia.

“Ser campeón con Cartaginés es un sueño para mí, lo he soñado desde niño, es el club de mis amores. Cuando quedó campeón estaba jugando afuera del país, pero desde que vine al país me propuse pelear por una medalla y espero que sea esta vez”, destacó el volante creativo.

Núñez es una de las piezas fundamentales de los brumosos para estas semifinales que arrancarán este sábado en el Fello Meza ante el líder Herediano.

Pero en medio de la algarabía de estar luchando por el título, al futbolista lo rodean una serie de rumores sobre su futuro que lo colocan lejos del Cartaginés para la próxima temporada e incluso algunos hasta aseguran que se podría vestir de rojinegro pese a que tiene contrato hasta el 2027.

“Estoy concentrado en Cartaginés, pero hay acercamiento de equipos de Grecia por el buen momento que tuve allá, pero vamos a esperar que termine el torneo y definir qué pasa conmigo”, aseveró.

Los brumosos quieren amarrar a una de sus piezas clave, aunque por una jugosa oferta en el exterior, podría marcharse otra vez como legionario.

De momento, el equipo está comprometido en sacar la serie ante el Herediano y buscar así una nueva final nacional y soñar así con el quinto campeonato en su historia.

“Hemos cambiado la mentalidad, en lo futbolístico, ante Herediano manejamos el balón y tuvimos acciones. No se nos dio el resultado, pero vamos a aprender de los errores. Cartaginés es un buen equipo, esperamos poner en práctica nuestro juego”, concluyó.