Contrato millonario de dos años, ata a Marcel con Cartaginés

"El fútbol tiene la dificultad de los contratos, a pesar de que un jugador no cumpla para lo que uno lo contrató, no haga el esfuerzo, en un partido no actúe con responsabilidad y concentración y echa a perder muchas cosas, eso es cuestión de analizarlo con calma e ir resolviendo. Cartaginés no es un equipo que puede quitar a 15 jugadores y no pasa nada a nivel económico, no tenemos esa posibilidad que sí tienen otros clubes", comentó Vargas.