Conozca los rivales de Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés en Copa Centroamericana

Alajuelense, Herediano, Saprissa y Cartaginés ya conocen a los rivales en la próxima edición de Copa Centroamericana.

Grupos Copa Centroamericana

Grupo A

Alajuelense (Costa Rica)

Plaza Amador (Panamá)

Xelajú (Guatemala)

Luis Ángel Firpo (El Salvador)

Diriangén (Nicaragua)

Grupo B

Herediano (Costa Rica)

Antigua (Guatemala)

Marathon (Honduras)

Real Estelí (Nicaragua)

Alianza (El Salvador)

Grupo C

Olimpia (Honduras)

Saprissa (Costa Rica)

Deportivo Mixto (Guatemala)

Alianza (Panamá)

Umecit (Panamá)

Grupo D

Municipal (Guatemala)

Motagua (Honduras)

Cartaginés (Costa Rica)

FAS (El Salvador)

Verdes FC (Belice)

Grupos de la Copa Centroamericana.





20 clubes

Un total de 20 clubes en competencia se dividirán en cuatro grupos de cinco equipos. Cada institución disputará cuatro partidos, dos como local y dos de visitante.

La fase de grupos se disputará del 28 de julio al 27 de agosto, los cuartos de final del 8 al 17 de setiembre, las semifinales se jugarán del 20 al 29 de octubre. Además, las finales el 2 y 6 de diciembre.



Los dos mejores avanzan a cuartos de final, semifinales y final. Todas con series de ida y vuelta.

Un total de seis instituciones clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, los cuatro semifinalistas y dos por la vía del repechaje.