Concacaf: Cartaginés enfrentará al Whitecaps, la Liga aún aguarda por su rival

El Club Sport Cartaginés se enfrentará al Vancouver Whitecaps de la MLS en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El ganador se topará al Seattle Sounders de la MLS.

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense se medirá al vencedor de la serie entre Real España de Honduras y LAFC de la MLS.

El torneo se realizará del 3 de febrero al 30 de mayo.

Otros ticos.

El Pumas del portero Keylor Navas se verá las caras con el San Diego de la MLS. El ganador tendrá un cara a cara con el Toluca de México.

Además, Real España, del técnico Jeaustin Campos, se medirá al LAFC de MLS, mientras que Steven Cárdenas y Derrickson Quirós, del Xelajú de Guatemala, al Monterrey de México.