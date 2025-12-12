Con ventaja: Saprissa sueña con una nueva final

El Saprissa en estas instancias se transforma y la noche de este jueves lo dejó claro cuando se llevó la ventaja 1-2 ante Cartaginés en el Fello Meza.

La mejor versión de los morados llegó al final del primer tiempo, cuando lució con mayor confianza y con un Mariano Torres que sigue siendo su mejor jugador.

El técnico Vladimir Quezada colocó un 11 defensivo en el Fello como para resistir los primeros embates y al final le salió la estrategia.

El panameño Fidel Escobar fue una pieza clave para que la S golpeara primero en semifinales. Aportó equilibrio y buenos servicios.

Primero fue un autogol de Everardo Rubio al 38’ tras un remate de Mariano Torres.

Cuatro minutos después llegó la especialidad de la casa: la táctica fija, la combinación entre un cobro de tiro de esquina de Mariano Torres y un cabezazo de Kendall Waston.

El cuadro brumoso se aproximó solo en una oportunidad con claridad, por medio del atacante Marco Ureña, que terminó en una buena tapada de Esteban Alvarado, quien también fue figura.

Al 68’ llegó el descuento por medio de Ureña, quien aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 1-2 definitivo.

Del equipo blanquiazul se esperaba más aunque sí pudo hacer su juego una vez salió del campo Torres, al 60’ por David Guzmán.

Al final, el Monstruo se lleva una valiosa ventaja de un estadio complicado y en el que ya había sufrido en el actual torneo.

Todo se definirá este domingo a las 4 p. m. en La Cueva.