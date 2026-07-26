Con sello chileno, Cartaginés vence al Inter San Carlos en su estreno

Con sabor chileno, el Cartaginés venció 3-1 al Inter San Carlos en lo que fue el primer partido de ambos en el Torneo de Apertura 2026 y el debut en la máxima categoría para los sancarleños.

El chileno Juan Carlos Gaete fue la principal figura del partido al marcar un doblete que le permitió encaminar la victoria brumosa.

Gatete abrió el marcador al minuto 30 tras eludir la fácil marca de Cristian Gamboa y definir a un costado del portero Aarón Cruz.

El atacante volvió a machacar a los norteños justo comenzando la segunda mitad (47’) con un poco de suerte, pues su remate fue desviado por un defensor para el 2-0.

Inter San Carlos descontó al 58’ gracias a un autogol de Kevin Briceño en una pelota desviada también por Randall Cordero.

Este fue el primer tanto de los dirigidos por Douglas Sequeira en la historia de la Primera División.

La victoria blanquiazul la cerraría Bernald Alfaro al 78’ con un remate corto dentro del área para el 3-1 definitivo.

Cartaginés comienza así con el pie derecho su camino en el Apertura 2026, donde esperan volver a clasificar para poder luchar por el título.

La mala noticia para los brumosos fue la prematura salida por lesión de Mauricio Villalobos, quien abandonó en el primer tiempo.

Por su parte, comandados por Joel Campbell (titular todo el partido) como principal figura, el Inter San Carlos deberá mostrar más para comenzar a competir en la máxima categoría.



