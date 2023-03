¿Cómo solucionó Wanchope los problemas en el vestuario de Cartaginés?

12 de marzo de 2023, 9:04 AM

"Hay decisiones que tomamos para el once, no es fácil, fue difícil todo lo que se dijo. Cuando se tiene cabeza fría, podemos elevar el nivel de conciencia y dejar el ego de lado. Así se puede solucionar cualquier problema", comentó Wanchope.

Por último, externó su deseo de meterse en zona de clasificación y afirmó que la dirigencia no le ha hecho ningún pedido especial para la segunda vuelta del torneo.

"El pedido especial es ganar por la presión que existe. Nosotros queremos estar en lo más arriba de la clasificación, hay que revertir y trabajar de la mejor manera. Trabajamos bien para poder revertir la situación, hoy es un primer paso, no es fácil venir a ganar aquí, no sé cuánto tiempo tenía Cartaginés de no ganar acá", concluyó.