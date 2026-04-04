Christopher Núñez se une a la lucha por el goleo del Clausura 2026

El inicio de la jornada 14 del Clausura 2026, que dejó como saldo la victoria de Cartaginés en casa de Sporting, también le permitió a Christopher Núñez meterse en la lucha por el liderato de goleo.

El volante blanquiazul marcó un doblete en el triunfo de 3-2 y ahora suma cinco anotaciones, dos por debajo del máximo artillero, Marcel Hernández, de Herediano.

Núñez está empatado en cantidad de goles con el mexicano de San Carlos, Brian Martínez.

El brumoso además celebró dianas ante Saprissa, los Toros del Norte y Liberia. Tiene en su cuenta una asistencia, lo que quiere decir que ha participado en seis de los 18 goles de Cartaginés, lo que representa un tercio del total.

En el caso de Marcel Hernández, su equipo se mide este domingo con Puntarenas, mientras que Brian Martínez y compañía se enfrentan a Liberia el lunes, ambos en condición de visitante.