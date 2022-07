Celebración de Marcel Hernández desató el enojo de Alajuelense

Por Daniel Jiménez | 1 de julio de 2022, 7:42 AM

Tras el gol de Marcel Hernández, el enojo y el repudio llegó a los corazones rojinegros, tal y como lo expresa públicamente Federico Calderón, directivo de Alajuelense.

Hernández se quitó su camiseta y la mostró a la afición manuda, tal y como lo han hecho en el fútbol internacional futbolistas como Messi o Cristiano Ronaldo.

"Marcel va a incitar a la afición y Cruz está en otras, dónde está el central. El cuarto árbitro discutiendo que el portero de Cartago perdió tiempo, pero que Leo (Moreira) también lo hizo en el partido pasado, que no nos quejáramos. El fútbol necesita árbitros buenos que vienen descollando y ya paremos un poquito el nombramiento de cuerpos arbitrales que no son capaces de estar en estas instancias", comentó Calderón.

Incluso, el dirigente afirmó que solicitarán una investigación al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

"Esperemos que el comisionado lo pusiera, cuánto camina Marcel por la gradería Sur diciéndoles cosas a los aficionados, esperemos que haya escrito en el informe y que sea consecuente la sanción conforme al reglamento", añadió.

Al ser consultado si se mostró el resentimiento de Marcel con el club dueño de su ficha por haberlo prestado al Cartaginés, respondió: "Eso habría que preguntarle a él (Marcel). No hay opinión al respecto".

Además, Calderón hizo alusión a una sanción que recayó sobre Johan Venegas por haber incitado a su misma afición en un juego en Guápiles.

Contra Hugo Cruz

Los dardos del miembro de la Junta Directiva rojinegra también se centraron sobre el silbatero central, Hugo Cruz.

"El tema del arbitraje es cansado, es un problema cuando nombran un cuerpo arbitral, no está preparado, dos penales y a Cartago puede que no le sancionaran algo... Hugo Cruz viene hacer los partidos y le arbitra a la Liga de una forma muy diferente a otro club. No es un árbitro para estas circunstancias", expresó.

Además, señaló algunos aspectos puntuales que no les agradó de cómo Cruz llevó el partido.

"¿Cuánto dio de reposición? Es querer ser cómodo, irse a la casita a descansar. Hay una tarea importante para el cuerpo arbitral. En este país hay gente capaz de pitar una final. Era muy difícil no proveer esto. Nosotros nos hemos quejado del señor Cruz con fundamento", concluyó.

