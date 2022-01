Casos de COVID-19 en Cartaginés y Guadalupe

Cartaginés y Guadalupe informaron la noche de este martes que detectaron casos de COVID-19 tras el testeo masivo que realizaron antes del debut en el Torneo de Clausura 2022.

Los brumosos detallaron que en su institución se presentaron cuatro positivos.



Además, los guadalupanos comunicaron que tres integrantes del cuerpo técnico fueron contagiados.



Ambos equipos anunciaron que se activaron los protocolos en cada institución y se aislaron a las personas correspondientes.



​Tanto los guadalupanos como los blanquiazules se medirán este miércoles a las 8:10 p. m. en el estadio Colleya Fonseca.

​Tanto los guadalupanos como los blanquiazules se medirán este miércoles a las 8:10 p. m. en el estadio Colleya Fonseca.

De la primera jornada ya son cuatro los juegos que deberán ser reprogramados: San Carlos vs. Santos, Guanacasteca vs. Saprissa, Sporting vs. Alajuelense y Herediano vs. Jicaral.

El otro compromiso que sí está en pie es el de Pérez Zeledón contra Grecia este miércoles a las 8 p. m.