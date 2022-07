Cartaginés ya recibió notificación de la Liga por Marcel y le preocupa el futuro del jugador

Por José Fernando Araya | 12 de julio de 2022, 8:03 AM

Muy sorprendido por la situación, así se mostró el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, una vez enterado de que Alajuelense solicita el retorno de Marcel Hernández a sus filas, pese a que se encuentra a préstamo con los brumosos hasta diciembre.

Según explicó el propio jerarca, si la decisión de Alajuelense es que regrese al club para venderlo al exterior, ahí estaría bien, de lo contrario, revisarán el contrato para conocer si esto es posible.

“No he estado en la oficina todo el día, sé un poco de las cosas y solo me he informado con lo que me han notificado, presentaron una carta que llegó al club y estamos consultando con los abogados nuestros que nos están asesorando y estamos trabajando en eso”, mencionó Leonardo Vargas a Teletica.com.

El presidente se mostró sorprendido por la decisión, pero asegura que tras lo sucedido en la final “todo puede suceder”.

“Alajuela pide que regrese al club, pero para eso hay un contrato que habría que incumplir de alguna manera de alguna de las dos partes, como le digo, yo no sé a qué se deba que estén solicitando un jugador si tienen como siete extranjeros y hasta recién contrataron a un centro delantero”, indicó.

El propio Marcel Hernández aseguró en el programa “Contragolpe” de TD Más, que la Liga pidió su retorno al club y que incluso le pide que llegue al Centro de Alto Rendimiento este mismo miércoles para que comience con los entrenamientos.

Pero, según el propio cubano, escuchó que la idea de la Liga es “congelarlo” por los próximos seis meses.

“Sí es doloroso para mí porque me ha llegado a los oídos que lo que quieren es mantenerme estos seis meses sin jugar en la Liga. Es difícil para mí y complicado, enfrento todo tipo de situación y soy un profesional en todo lo que hago”, indicó en el programa de TD Más.

Ante esto, el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, aseguró estar preocupado por la situación de su goleador.

“Escuché un poco lo que me enviaron y sí me preocupa, pues sería una situación difícil para él y pues es un jugador que no ha hecho que mostrar buenas cosas en la cancha, pero hay cosas que pasa y que uno no comprende”, añadió.

El jerarca concluyó que ahora analizarán bien los documentos presentados por Alajuelense para ver si es posible o no, que el futbolista retorne a las filas.

De momento el club rojinegro sigue con movimientos y de momento no tiene técnico tras la salida de Albert Rudé este lunes por la noche.