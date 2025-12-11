Cartaginés y Saprissa se medirán por séptima vez en semifinales

Este jueves a las 8 p. m. en el Fello Meza, Cartaginés recibe a Saprissa en el juego de ida de la otra semifinal del Apertura 2025. Será la séptima vez que blanquiazules y tibaseños se vean las caras en estas instancias.

“De las seis anteriores, los morados se impusieron en cinco y los brumosos en una”, detalló la Unafut.

Los equipos llegan a la serie como el segundo y el tercero en la tabla de posiciones de la fase regular: Saprissa acumuló 34 unidades y Cartaginés 28.

En sus enfrentamientos durante este Apertura 2025, las escuadras dividieron honores.

En el Fello Meza, Christopher Núñez, Johan Venegas y Claudio Montero fueron los protagonistas del 3-0 en la jornada 3.

De vuelta en el Ricardo Saprissa, en la fecha 11, el 2-1 morado se construyó con las dianas de Orlando Sinclair y Gerald Taylor, con el descuento obra de José Rodríguez Chiroldes.

El juego de vuelta está programado para el domingo a las 4 p. m. en Tibás.

Uniformes

Cartaginés: Camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules. Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias rojas.

Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medias cremas. Uniforme de portero: Camiseta, pantaloneta y medias moradas.