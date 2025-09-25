Cartaginés volverá a enfrentar al Olimpia 36 años después

Cartaginés y Olimpia tienen todo listo para que se midan este jueves en el duelo de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Esta será la primera ocasión que ambos se vean las caras en este certamen y únicamente registran un duelo entre ambos.

Precisamente este duelo vuelve a repetirse 36 años después.

La única vez que los brumosos se midieron a los catrachos fue en la zona de Centroamérica de la Concacaf Copa de Campeones 1989 con un triunfo 3-0 de los Leones.

Los goles los anotaron Juan Carlos Espinoza y Eugenio Dolmo Flores el 11 de junio en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

​Cartaginés regresa a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y su única participación terminó con una dolorosa eliminación de 1-6 ante Alajuelense en el 2023.

En el balance histórico, los blanquiazules suman 10 series a partidos de ida y vuelta en toda su historia en torneos internacionales de clubes, clasificó cuatro veces y fue eliminado en seis.

Por su parte, Olimpia debuta en los cuartos de final del certamen tras frustrantes eliminaciones en el 2023 y 2024.