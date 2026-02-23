Cartaginés viaja a Canadá con una baja más que sensible

Cartaginés viaja con los ánimos al tope a buscar dar la gran sorpresa en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pero lo hará con una baja más que sensible, la de Johan Venegas.

Venegas anotó el gol del empate este domingo en el triunfo 2-1 ante Liberia, pero a la hora del gol sufrió una lesión que de inmediato lo sacó del partido.

Los gestos de Venegas y su frustración ya adelantaban que el delantero difícilmente fuera a viajar este lunes rumbo a Canadá, más pensando que los brumosos tenían que estar a las 3 a. m. en el Aeropuerto Juan Santamaría.

“Es muy pronto para dar un parte con certeza sobre su lesión, pues él tuvo un jaloncito en la parte del posterior e, igual que Suhander, dos cambios obligados; nos condiciona mucho las variantes y la dosificación. El plan era que Faerrón, Márquez y otros no jugaran tanto ante Liberia, pero no resultó así”, mencionó el técnico Amarini Villatoro tras el juego.

Al final, Venegas no pudo recuperarse a tiempo y quedó fuera del viaje a Canadá, un traslado que tuvo escala en Dallas y luego hasta Vancouver, sede del partido.

Cartaginés llega con un empate sin goles ante el Vancouver Whitecaps que cuenta entre sus filas con el alemán Thomas Müller.

Los brumosos buscan al menos un gol para obligar a los Whitecaps a marcar dos, por el gol de visitante, aunque esto pinta a ser una tarea más que complicada, no solo por la calidad del equipo que goleó 3-0 al Inter Miami de Messi en la primera fecha de la MLS, sino también por la temperatura que oscilará entre los 6 y 0 grados centígrados.

El partido será este miércoles 25 de febrero a las 8:30 p. m.



