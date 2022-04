Cartaginés ve difícil retener a Marcel Hernández para el otro certamen

Retener a Marcel Hernández es una misión bastante complicada para el Cartaginés de cara a la próxima temporada.

Es más, el presidente brumoso, Leonardo Vargas, aseguró a los micrófonos de Teletica Radio este domingo, que una vez finalizado el certamen poco podrán hacer para retener al cubano, quien es ficha de Alajuelense.

“Marcel es jugador de Liga Deportiva Alajuelense, él termina este torneo con el Cartaginés sí o sí, y eso es lo que va a pasar. Terminado el torneo, Cartaginés no tiene que poner ningún obstáculo para que salga. No tenemos nada que ver con la salida de Marcel, no tenemos nada económico qué pedir”, aseveró el jerarca brumoso.