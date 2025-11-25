Cartaginés triunfa en el sur y asegura su cupo en semifinales

Cartaginés consiguió una victoria importantísima en San Isidro de El General al derrotar 1-3 a Pérez Zeledón y firmar así su nombre entre los cuatro clasificados a semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Los brumosos sabían que un triunfo los metía en la disputa por el título, de ahí que comenzaron con el acelerador a fondo al golpear dos veces a un cuadro generaleño que entró dormido al juego.

Primero fue Everardo Rubio quien cerró una enorme jugada colectiva en el área para poner el 0-1 en apenas cinco minutos.

Tres minutos después, Bernard Alfaro se encargó de cobrar un penal para ampliar su ventaja a 0-2.

Pero los Guerreros del Sur, no se dejó morir tan fácil y respondió con un tremendo cabezazo de Jorman Aguilar al 35’ que achicó la cuota 1-2.

Pérez Zeledón lo intentó y tomó riesgos al irse con todo en el ataque y en una de esas el hondureño Jesús Batiz se encargó de sentenciar al 72’ para los brumosos 1-3 con una jugada revisada en el VAR y que al final se decretó estaba habilitado.

Con la victoria, el Cartaginés sube al tercer puesto y suma 27 puntos, ya imposible de alcanzar para el Herediano y Pérez Zeledón que luchaban por puestos de clasificación.

Ambos clubes deberán ganar las dos últimas fechas y esperar que Liberia no sume ni un punto para clasificar.

Curiosamente, tanto generaleños como rojiamarillos se verán las caras en la última fecha, en un duelo directo que podría marcar la clasificación.



