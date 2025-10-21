Cartaginés tendrá ante Motagua el último chance de llegar al torneo grande de Concacaf

Cartaginés enfrentará este martes al Motagua con la misión de conseguir el último boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se podrá medir a los mejores equipos del área, como clubes de la Liga MX y la MLS.

Cartaginés disputa su segunda aparición en el playoff, luego de una dramática serie ante Comunicaciones en 2023, que terminó con un desenlace amargo en la tanda de penales.

Aquella serie finalizó empatada 1-1 en el global, pero los “brumosos” cayeron 5-4 en penales.

Este será su segundo enfrentamiento ante Motagua en la edición 2025 tras el empate 0-0 el pasado 14 de agosto de 2025 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

“Buscaremos, como locales, tratar de ganar y conservar el cero en el marco. Jugaremos contra un gran rival, al que enfrentamos en un partido duro en Tegucigalpa. El equipo tratará de proponer e ir al frente para ganar el partido”, explicó el técnico Andrés Carevic, en que publica la página RM Deportes.

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones en torneos internacionales de clubes, con ventaja para el equipo hondureño:

-Concacaf Copa Centroamericana 2025: Empate 0-0 (14 de agosto)

-Concacaf Copa de Campeones 1974:

5 de mayo – Estadio Chelato Uclés: Motagua 1–0 Cartaginés

19 de mayo – Estadio Fello Meza: Motagua 2–0 Cartaginés

Este partido será a partir de las 8 p. m. en el estadio Fello Meza de Cartago y los brumosos tendrán una baja de mucho peso como es la ausencia de Johan Venegas, aunque recuperarán a Christopher Núñez y Douglas López.