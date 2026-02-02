Cartaginés sorprende con fichaje bomba de polémico jugador

A un día del cierre de inscripciones, Cartaginés sorprendió con el fichaje bomba del defensor Fernán Faerron.

El defensa llega tras estar fuera seis meses luego de su desvinculación con el Herediano.

Faerron también ha militado en Alajuelense, Santos de Guápiles, FC Desamparados, HamKam de Noruega y el Vorskla Poltava de Ucrania.

Cartaginés no informó sobre el tiempo de la vinculación del jugador ni mayores detalles de su incorporación.

Este es el segundo fichaje que anuncia el club brumoso este lunes, pues también presentó al guatemalteco, Marcelo Hernández, quien llega en condición de préstamo por parte del Xelajú FC del país chapín.







