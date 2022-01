Cartaginés solicita investigación por insulto de Mariano Torres a Marcel Hernández

El Club Sport Cartaginés solicitó al Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol que investigara el insulto que recibió Marcel Hernández por parte de Mariano Torres.

Jeison Solano, jefe de prensa del equipo, afirmó que el informe arbitral de David Gómez no contiene ningún detalle al respecto.

Mientras que Marcel sostiene que el mediocampista tibaseño lo ofendió.

“Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje cuando Mariano (Torres) está insultándome. A veces tienen que tener la personalidad de decir amarilla para los dos. Me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre”.

Por su parte, Miguel Chacón, presidente del Comité Disciplinario, aseguró que por el momento no han revisado los informes arbitrales y que en caso de que no se tenga reportado algún hecho no hay manera de hacerlo de oficio, pues no hay video al respecto.

​De tal manera que la única manera de investigar es el camino que optó la institución blanquiazul.

Solano, comunicador del club, señaló que este lunes se envió la solicitud al Tribunal Disciplinario.

Al no haber jornada del fin de semana, aún no está definida la fecha en la que el Disciplinario se reúna para ver el tema de los castigos tras la tercera fecha del Clausura 2022.