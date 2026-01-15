Cartaginés sigue reforzando su ataque para el Clausura 2026

El Club Sport Cartaginés sigue reforzando su línea ofensiva de cara al Torneo de Clausura 2026.

Se trata de la llegada del delantero colombiano Ricardo Márquez, conocido en el fútbol colombiano “El Caballo”, tiene 28 años y llega procedente del Unión Magdalena.

Con el Unión Magdalena disputó 32 partidos donde marcó nueve tantos y tres asistencias.

Márquez también ha militado en la selección Sub23 de Colombia y los equipos de Millonarios FC y Atlético Bucaramanga.

Este es el tercer fichaje de los brumosos tras la llegada del argentino Enzo Fernández y el chileno Juan Carlos Gaete, todos refuerzos ofensivos.







