Cartaginés sigue el camino de la Liga y Herediano al despedirse del Torneo de Copa

El Cartaginés quedó eliminado del Torneo de Copa tras perder 6-2 ante Sporting FC en el marcador global de los cuartos de final.

Los brumosos cayeron la noche de este miércoles 1-2 en el estadio Fello Meza y eso fue insuficiente para reponerse de la goleada 4-1 que le habían propinado en la ida.

Ricardo Márquez (16') fue el primer tanto del compromiso, luego de marcar de cabeza tras un centro de Fernán Faerron.

Al 65' igualó de penal Joshua Navarro y Kaden Farrier cerró el triunfo para los albinegros al 90+1'.

Ahora, Sporting FC se medirá a Puntarenas FC en la semifinal del certamen, mientras que Cartaginés se une a Alajuelense y Herediano como los clubes tradicionales eliminados del certamen.