Cartaginés se mueve para intentar retener a sus dos jugadores formados en casa

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, es enfático al manifestar que se mueve con rapidez para intentar retener a dos jugadores importantes y formados en casa: el volante Ronaldo Araya y el defensor Daniel Chacón.

Ambos terminan contrato este semestre y el club brumoso desea evitar que otros clubes saquen ventaja de eso tal y como sucedió con Ryan Bolaños y Andy Reyes, quienes hoy son jugadores del Deportivo Saprissa.







Vargas reveló que conversa constantemente con los jugadores, pero la realidad de la negociación pasa por un tema de presupuesto.





"Y o hablo con ellos, negocio, llegamos a un arreglo y uno piensa que van a firmar, pero luego no se sabe. Les acepté lo que quieren ganar, pero no tengo la firma porque es lo mismo de entrar a ese juego de esperar. El término de 'voy a pensarlo'... Y tienen toda la razón, ellos viven de esto", comentó Vargas.

Vargas tampoco les cierra las puertas a salidas a otros clubes nacionales, pues en su criterio " es comprensible". 

​​"Si la diferencia es mucha (en salario) es comprensible que se vayan para otro lado, ya esto es complejo. No es un tema de que uno no se esfuerzo, es económico. Yo les hablo a Ronaldo y a Chacón, pero el tema no es tan fácil. Es una lucha presupuestaria", añadió.

En el bando brumoso aspiran a retener a su mediocampista de 22 años y a su zaguero de 20 años, pero solo el tiempo lo dirá.