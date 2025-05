Cartaginés se llenó de luto y frustración tras una impensada eliminación

Lo del Cartaginés es sin duda un caso de estudio.

Los brumosos únicamente tenían que empatar en la última fecha ante un Sporting FC ya eliminado y sumaban 10 fechas sin perder.

Sin embargo, pese a un lleno total en el Fello Meza, los albinegros silenciaron el estadio y eliminaron a los locales con un 1-2 que se sumó al triunfo del Saprissa en San Isidro de El General.

​Silbidos, y desesperación comenzaron a tomar los últimos minutos del juego justo después del tanto de Sporting que acabó con la ilusión.

De inmediato la frustración tomó las gradas y el drama la cancha.

Jugadores Cartaginés.

​

Los jugadores salieron cabizbajos, con lágrimas en los ojos, sin volver a ver a nadie.

No dieron declaraciones, salvó algunos pocos, como dicen, para evitar la sanción de Unafut.

Al punto que solo muy pocos hablaron y rápidamente despacharon a la prensa a las afueras del estadio.

“Bastante duro y difícil. Teníamos todo para dar el paso y teníamos que tomar esa oportunidad, no dimos lo que esperamos, la afición dio lo que tenía que dar y al final nosotros no cumplimos.

“Es difícil decir algo, pues no hay palabras para lo que hicimos nosotros, ellos siempre apoyan en las buenas y las malas y nosotros no cumplimos, estamos apenados”, mencionó el futbolista Allen Guevara a Teletica Radio.

Otro de los que habló fue el portero Kevin Briceño, quien se disculpó con la afición brumosa.

“Obviamente no hay una explicación, nos respondieron y lamentablemente no supimos responder dentro de la cancha. Hicimos una segunda vuelta bastante buena, teníamos un buen ritmo de juego, veníamos haciendo las cosas bien y no sé si fue ansiedad o qué, pero ahora las palabras sobran, todos salimos dolidos, tristes, por nosotros por las familias, por la gente que nos respondió y hemos fallado”, mencionó el guardameta.

A los brumosos hasta este miércoles les anotaron más de dos ocasiones en el actual certamen del Clausura 2025.

La eliminación provocó incidentes en las propias gradas del Fello Meza entre los propios aficionados del Cartaginés, según videos compartidos por Teletica Radio.