Cartaginés se jugará la vida en Honduras

La victoria de este domingo ante Saprissa sin duda fue un verdadero bálsamo para el Cartaginés que vivirá una semana decisiva en Copa Centroamericana.

Los brumosos cayeron en el primer partido ante Saprissa por 2-0 en Tibás y ahora están obligados a sacar un triunfo en su vista a Honduras ante el Motagua para enderezar el rumbo, pues morados y catrachos ya les llevan ventaja con dos victorias seguidas.

Precisamente, los hondureños viven aires de cambio, pues anunciaron la salida del entrenador Diego Vásquez tras una seguidilla de malos resultados y de inmediato contrataron al español, Javier López.

“El Fútbol Club Motagua anuncia la incorporación de Javier López López como nuevo Director Técnico de nuestro primer equipo.

“De nacionalidad española y con licencia UEFA Pro, Javier cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en ligas de España, México y Centroamérica. Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del Ciclón Azul”, comunicó el club.

Pese a los malos resultados en el torneo local, en Copa Centroamericana, Motagua suma dos victorias ante el Verdes FC de Belice e Independiente de Panamá.

Esto obliga a que el Cartaginés salga en búsqueda de una victoria en Honduras para no perder el ritmo de sus rivales y tener así un chance de clasificar entre los dos primeros.

Cartaginés será el único club tico que verá acción esta semana en la Copa, pues tanto Saprissa, como Herediano y Alajuelense tendrán descanso.

Panorama.

En el grupo de Alajuelense, los rojinegros tendrán los ojos puestos en el partido de este martes entre Antigua ante Plaza Amador.

Los chapines son líderes con cuatro puntos, seguido del equipo panameño que dio la campanada al derrotar a la Liga en el Morera Soto y de la misma Liga que derrotó al Managua FC, ambos con tres unidades.

De ahí que un empate o la victoria del Antigua les podría servir a los manudos pensando en que consigan el triunfo la próxima semana ante Alianza de El Salvador.

En el caso del Herediano, los rojiamarillos golearon al Real España en casa y luego se fueron goleados de su visita al Diriangén de Nicaragua.

Ahora esperan que tanto el Diriangén como el Municipal no ganen o caigan en sus partidos ante San Miguelito de Panamá y Real España de Honduras.

Finalmente, el panorama para los morados es más alentador, pues, suman dos victorias y están igualados en el primer lugar con el Motagua, por lo que el partido entre los catrachos y el Cartaginés podría decidir mucho del camino tibaseño para el resto de la fase de grupos.